Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor

Arsenal, dün oynanan Leeds Unitede maçı sırasında sosyal medya üzerinden taraftarların Nicholas Pepe'ye yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle kınama mesajı yayınladı. İngiliz ekibi, "polis ve yetkililerle birlikte çalışacağız" dedi.

Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile deplasmanda mücadele eden Arsenal, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Topçuların hücum oyuncusu Nicholas Pepe, Ezgjan Alioski'ye kafa atınca 53. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan atılmıştı.

Yaşanan olayın ardından taraftarlar sosyal medya üzerinden iki oyuncuya yönelik ırkçı ve kötü söylerlede bulundu. Arsenal, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından, taraftarların yaptığı yorumları kınadı.

"AŞAĞILIK SUİSTİMALİ KINIYORUZ"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Leeds ile oynadığımız maçın ardından sosyal medyada Nicolas Pepe ve Ezgjan Alioski'ye yöneltilen aşağılık suistimali tamamen kınıyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve suçluların izini sürmek ve yargılamak için elimizden gelen her şeyi yapmak için polis ve yetkililerle birlikte çalışacağız" ifadeleri kullanıldı.