Arsenal - Newcastle United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Arsenal - Newcastle United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

18.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:35
Arsenal - Newcastle United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Arsenal - Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Newcastle maçıdır. Peki Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Arsenal - Newcastle maçı 18 Ocak Pazartesi günü (bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Newcastle maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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