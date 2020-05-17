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Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri

Arsenal'in eski patronu Unai Emery, İngiliz basınına verdiği röportajda Mesut Özil'e ağır eleştirilerde bulundu. Mesut'un agresiflikten yoksun olduğunu belirten İspanyol teknik adam, onun etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri olduğunu söyledi.

Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
17.05.2020 09:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:18

Arsenal tarihine geçen 7 maçlık galibiyet alamama serisinin ardından geçtiğimiz Kasım ayında Emery'nin işine son verilmişti. İspanyol teknik adam, kötü giden süreçle ilgili Mesut Özil'i eleştiren ifadeler kullandı.

48 yaşındaki teknik adam, "Özil ile ilgili elimden geleni yaptım. Kariyerim boyunca yetenekli oyuncular her zaman benim favorilerim olmuşlardır. Onlar da benimleyken en iyi dönemlerini geçirmişlerdir. Ona karşı her zaman pozitif oldum, onu hep dahil etmek istedim ama takındığı tavır ve gösterdiği bağlılık seviyesi, hiç yeterli değildi" diye konuştu.

Emery, Mesut Özil'in çalışma seviyesini de eleştirirken, ünlü yıldızı "agresiflikten yoksun ve etrafındaki oyunculara bel bağlayan bir oyuncu" olarak tanımladı.

"KAPTANLARDAN BİRİ OLABİLİRDİ"

İspanyol çalıştırıcı, "Kaptanlardan biri Özil olabilirdi ama takım arkadaşları onun kaptan olmasını istemedi. Bağlılık seviyesi kaptan olmayı hak edecek düzeyde değildi. Bu benim kararım değil, oyuncuların kararıydı" dedi.

Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
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