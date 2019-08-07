Arsenal ile sözleşmesi biten Welbeck, Watford ile anlaştı

07.08.2019 18:00

Arsenal ile sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Danny Welbeck'in yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki golcü futbolcu İngiltere'de kaldı ve Watford'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde toplam 311 maça çıkan, Manchester United ile Sunderland formalarını da giyen Welbeck, 70 gol atıp, 40 asist yaptı.