Arsenal ile sözleşmesi biten Welbeck, Watford ile anlaştı

Arsenal ile sözleşmesi biten forvet oyuncusu Danny Welbeck, bir diğer Premier Lig ekibi Watford ile anlaştı. İngiliz ekip, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

07.08.2019 18:00
Arsenal ile sözleşmesi biten Welbeck, Watford ile anlaştı

Arsenal ile sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Danny Welbeck'in yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki golcü futbolcu İngiltere'de kaldı ve Watford'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde toplam 311 maça çıkan, Manchester United ile Sunderland formalarını da giyen Welbeck, 70 gol atıp, 40 asist yaptı.

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