Arsenal ile sözleşmesi biten Welbeck, Watford ile anlaştı
Arsenal ile sözleşmesi biten forvet oyuncusu Danny Welbeck, bir diğer Premier Lig ekibi Watford ile anlaştı. İngiliz ekip, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Arsenal ile sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Danny Welbeck'in yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki golcü futbolcu İngiltere'de kaldı ve Watford'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde toplam 311 maça çıkan, Manchester United ile Sunderland formalarını da giyen Welbeck, 70 gol atıp, 40 asist yaptı.