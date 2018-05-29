Arsenal Eski Teknik Direktörü Arsene Wenger, Bodrum'da Tatil Yapıyor

Arsenal Kulübü'nün eski Başkanı David Barry Dein'in davetlisi olarak Bodrum'a gelen Arsenal kulübünün eski teknik direktörü Arsene Wenger, Bodrum'a hayran kaldı. Arsene Wenger, Gümüşlük Koyu'ndaki bir balık restoranında Ağanlar Yatçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan, Cobra Yachitng Kurulu Başkanı Eren Bartu, Fransız şarkıcı Jean Bearch ve David Barry Dein ile birlikte akşam yemeği yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday Ali Koç ile görüşeceği öğrenilen Wenger'in, 3 günlük mavi yolculukta dinleneceği ardından İstanbul'a gideceği öğrenildi. Erdem Ağan, "Arsenal Kulübü'nün eski başkanı Dein, zaten Bodrum hayranı ve Bodrum'da yatı olan bir dostumuz. Yaz aylarının önemli bir bölümünü Bodrum'da geçirirken böyle güzel değerli isimleri de ilçemize davet ederek tatil yapmalarını sağlıyor, güzel bir akşam yemeği yedik" dedi.