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Arsenal Endonezya Karmasını 7-0 Geçti

2013 yazında hazırlık turnuvası kapsamında Endonezya Ligi'nin en iyi oyuncuları ile karşılasan Arsenal, rakibini 7-0 ile geçti. Goller Theo Walcott, Chuba Akpom, Olivier Giroud, Lukas Podolski, Kristoffer Olsson ve Thomas Eisfeld'dan geldi.

23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19

2013 yazında hazırlık turnuvası kapsamında Endonezya Ligi'nin en iyi oyuncuları ile karşılasan , rakibini 7-0 ile geçti. Goller , Chuba Akpom, Olivier Giroud, , Kristoffer Olsson ve Thomas Eisfeld'dan geldi.

Kaynak: Dugout

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