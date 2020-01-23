Arsenal Endonezya Karmasını 7-0 Geçti

23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:19

2013 yazında hazırlık turnuvası kapsamında Endonezya Ligi'nin en iyi oyuncuları ile karşılasan Arsenal, rakibini 7-0 ile geçti. Goller Theo Walcott, Chuba Akpom, Olivier Giroud, Lukas Podolski, Kristoffer Olsson ve Thomas Eisfeld'dan geldi.