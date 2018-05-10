Arsenal, Deplasmanda Leicester City'e 3-1 Mağlup Oldu
Premier Ligde Arsenal deplasmanda karşılaştığı Leicester City'e 3-1 mağlup oldu.
Premier League'in 37. haftasında Arsenal, deplasmanda Leicester City'e konuk oldu. Leicester City, rakibinin 10 kişi tamamladığı karşılaşmada sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Arsenal, bu sezon Premier League'de deplasmanda oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. (Everton, Burnley, Crystal Palace)
ARSENAL 15. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Leicester City'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kelechi Iheanacho, 76. dakikada penaltıdan Jamie Vardy ve 90. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Arsenal'in tek golünü ise 53. dakikada Pierre Aubameyang attı. Arsenal'de 15. dakikada genç savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle Leicester City Premier League'deki puanını 47 yaparken, Arsenal 60 puanda kaldı.
Arsenal son hafta maçında deplasmanda Huddersfield ile karşılaşacak. Leicester City ise son maçında deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.