Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım

29.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:33

Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın takımda düşünmediği ve mart ayından beri forma şansı vermediği Mesut Özil'e takım arkadaşı Shkodran Mustafi'den destek geldi. Mesut'un elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Mustafi, yıldız futbolcuyla ilgili, "Her zaman benim saygımı görecek ve bir şeye ihtiyacı olduğu zaman yanında olacağım" dedi.

Mikel Arteta tarafından kadroya alınmayan Mesut Özil, 7 Mart'tan bu yana resmi maçta forma giymedi ve antrenmanlarda takımla çalışmayı sürdürüyor.

The Sun'ın haberine göre, Mesut Özil'in takım arkadaşı Mustafi, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in sadece bir takım arkadaşı olmadığını belirten Mustafi, "Benim için Mesut sadece bir takım arkadaşı değil, bir dost. Ona saygı duyuyorum ve gördüğüm kadarıyla o da bana ve diğer herkese her zaman saygı duydu" dedi.

"ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYOR"

Her zaman Mesut Özil'i motive edeceğini kaydeden Mustafi, "Her zaman benim saygımı görecek ve bir şeye ihtiyacı olduğu zaman yanında olacağım. Antrenmanda onu her gördüğümde elinden gelenin en iyisini yapıyor. İyi antrenman yapmaya çalışıyor ve her şey benim elimde değil. Kararları veren ben değilim. Kafasının içindekilerini bilemiyorum. Sadece antrenman sırasında elinden gelenin en iyisini yaptığını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"MOTİVE EDİLMEYE İHTİYACI YOK"

32 yaşındaki yıldız futbolcunun kadro dışı kaldığı için hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Mustafi, "Mesut bu durumla başa çıkacak kadar tecrübeli. O kadar uzun süredir o kadar çok maç yaptı ki, gerçekten motive edilmesine gerek olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım

İlgili Haberler

Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler
Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler
Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor
Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: "Her maç çok zor geçiyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Işın Karaca Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Mehmet Topal Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla İşgal Avrupa Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 16:33:07. #1.14#
title