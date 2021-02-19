Arsenal CEO'su, Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" paylaşımı sebebiyle gönderildiği iddialarını yalanladı
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Arsenal CEO'su, Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" paylaşımı sebebiyle gönderildiği iddialarını yalanladı

19.02.2021 17:12 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:22

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil hakkında konuştu. Venkatesham, Mesut'un "Uygur Türkleri" ile ilgili paylaşım yapması sebebiyle takımdan gönderilmediğini söylerken, oyuncuları düşüncelerini aktarmakta serbest bıraktıklarını belirtti.

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gönderildiği iddialarına yanıt verdi.

"OYUNCULAR DÜŞÜNCELERİNİ AKTARMAKTA SERBEST"

Venkatesham, oyuncuları düşüncelerini aktarmakta serbest bıraktıklarını söylerken, "İnsanlar Mesut Özil'in Uygur Türkleri hakkında yaptığı açıklama nedeniyle ona tepki gösterdiğimizi söylüyor ancak bunu söylemek adil olmaz. Biz o noktada ticari bir karar almadık. Bizim Çin ile ilgili bir açıklama yapmamız istendi ve biz de oyuncuların bireysel olarak açıklamalar yaptığını söyledik. Mesut, kendi düşüncelerini yansıttı. Biz Arsenal'de, her oyuncunun kendi düşüncelerini açıkça söylemesini sağlarız. Bazen bunu bir kulüp mesajı aracılığıyla yaparlar, bazen de bireysel olarak. Örneğin George Floyd olayında oyuncular bize geldi ve hep beraber bir mesaj vermek istediklerini söyledi. Biz de o mesajı aktarmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

MESUT'UN UYGUR TÜRKLERİ PAYLAŞIMI

Mesut Özil 2019'da yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelemiş ve "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun" demişti.

Arsenal CEO'su, Mesut Özil'in 'Uygur Türkleri' paylaşımı sebebiyle gönderildiği iddialarını yalanladı
Arsenal CEO'su, Mesut Özil'in 'Uygur Türkleri' paylaşımı sebebiyle gönderildiği iddialarını yalanladı
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