Arsenal, Bournemouth'a Hazır

27.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:19

Bournemouth ile Arsenal, Federasyon Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Eski oyuncusu Mikel Arteta'nın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçmesi beklenen Arsenal, henüz bunu gerçekleştirebilmiş değil. Yeni hocasıyla ligde sadece Manchester United'ı yenen Topçular, Federasyon Kupası'nda (FA Cup) ise önceki turda Leeds United'ı tek golle geçerek üst tura yükselmişti.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Chelsea'ye teslim olmayan ve son dakikalarda eşitliği sağlayan Kırmızı Beyazlılar buna rağmen düşme hattındaki Bournemouth'un sadece 7 puan üzerinde.