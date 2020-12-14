Arsenal, 61 yıl sonra ilk kez evinde üst üste 4 yenilgisini aldı
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Arsenal, 61 yıl sonra ilk kez evinde üst üste 4 yenilgisini aldı

14.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:06
Arsenal, 61 yıl sonra ilk kez evinde üst üste 4 yenilgisini aldı

Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i ağırladı. Konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Sezona beklentileri karşılayamayarak başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Burnley karşısında aldığı yenilgiyle 61 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Burnley, 73. dakikada Pierre Emerick Aubameyang'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Arsenal'de Granit Xhaka, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla, puanını 9'a çıkaran Burnley 17. sıraya yükselirken, 13 puanda kalan Arsenal ise 15. sırada yer aldı.

"YENİLMEZLER"

Premier Lig'de son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşayan Londra ekibi, bu başarıyı yenilgisiz olarak elde etmişti. Bu yüzden Arsenal'e 'yenilmezler' lakabı verildi.

Haber Yorumları (1)
AHMET MELİH ALEMDAR: Darısı Menerimin başına :)
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