Arsenal, 61 yıl sonra ilk kez evinde üst üste 4 yenilgisini aldı

Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i ağırladı. Konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.