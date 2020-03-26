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Arnavutköy, Polis, Güncel

ARNAVUTKÖY'DE DOLANDIRILAN YAŞLI ADAMIN İFADESİ EVİNDE ALINDI

Taylan Ergün / İSTANBUL DHAKoronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların şikayet başvuruları polis ekipleri tarafından evlerinde alınıyor.

26.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:34
ARNAVUTKÖY'DE DOLANDIRILAN YAŞLI ADAMIN İFADESİ EVİNDE ALINDI

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların şikayet başvuruları polis ekipleri tarafından evlerinde alınıyor. Arnavutköy'de emekli maaşını çekmesi için torununu bankaya gönderen 68 yaşındaki Yaşar Keskin, maaşının başkaları tarafından çekildiğini öğrenince polisi aradı. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkamayan yaşlı adamın ifadesini evine giderek aldı. Emekli maaşının dolandırıcılar tarafından çekildiğini söyleyen yaşlı adam, durumu eve gelen polis memurlarına anlattı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Arnavutköy'de oturan 68 yaşındaki Yaşar Keskin, 20 Mart günü emekli maaşını çekmek üzere bankaya gitti. Bankamatikten kontrol eden Keskin, maaşının yatmadığını gördü. Ertesi gün de bankamatiğe giderek hesabını kontrol eden Keskin, hesabında para olmadığını fark etti. Hafta sonu olması ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından 23 Mart günü torununu bankaya gönderdi. Torunu, önce yine 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan anneannesinin maaşını çekti. Daha sonra dedesinin maaşını çekmek için kartı bankamatiğe yerleştiren torunu, dedesinin hesabında sadece banka promosyonu olan 625 lira olduğunu gördü. Dedesini arayarak durumu anlatan torunu, dedesinin hesabında bir terslik olduğunu anladı. Eve geldiğinde dedesiyle durumu paylaşan torunu, dolandırıcıların hedefinde olduklarını söyledi. Dolandırıcılar tarafından emekli maaşının çekildiğini düşünen Keskin, bankaya başvurdu. Banka yetkilileri de emekli maaşının hesaba yattıktan hemen sonra çekilmiş olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan Yaşar Keskin, dolandırıldığını bildirdi.Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan ve bun nedenle karakola gidemeyen 68 yaşındaki Yaşar Keskin'in ifadesini evinde aldı. Eve diz üstü bilgisayar ve şikayet dilekçesinin çıktısını almak üzere bir yazıcı ile gelen polisler, yaşlı adamın şikayetini dinledi. Keskin, Bolluca Mahallesi'ndeki evine gelen ekiplere kendisini dolandıran kişilerden şikayetçi olduğunu bildirdi. Dolandırıcılık olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: --------------Polisin evde ifade alması

 


Kaynak: DHA

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