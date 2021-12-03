Takım arkadaşlarını başına toplayan Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart

Avrupa Ligi'ne Olympiakos yenilgisiyle havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'de de Göztepe beraberliğiyle zirvenin oldukça uzağına düştü. Çaykur Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde Mesut Özil takım arkadaşlarına konuşma yaptı.

"BEYAZ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncu, dünkü antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı. Taraftarı daha fazla üzmeye hakları olmadığını dile getiren Mesut, "Bir an önce toparlanmalıyız. Birlik olup, ayağa kalkmalıyız. Rizespor maçını evimizde oynayacağız. Beyaz bir sayfa açmak için önemli bir fırsat" dedi.

"DAHA ÖNÜMÜZDE OYNAYACAĞIMIZ ÇOK MAÇ VAR"

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini söyleyerek, "Bu formanın hakkını vereceğiz. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. İşleri yoluna koyabiliriz. Tek ihtiyacımız olan, galibiyet serisi yakalamak. Sonra devamını getirebiliriz" diye konuştu.

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