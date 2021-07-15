Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı
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Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı

Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı
Haberler.com - Haberler | Spor

2019'da futbolu bıraktıktan sonra 2020'de Groningen'de tekrar kariyerine start veren Arjen Robben, bu sefer kesin olarak bıraktığını duyurdu. 37 yaşındaki Hollandalı yıldız, "Bu çok zor bir seçim oldu. Sevgili futbol ailesi, aktif futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Hollanda futbolunun unutulmayacak isimleri arasında gösterilen Arjen Robben, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

37 yaşındaki Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili futbol ailesi, aktif futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Desteği için herkese teşekkür ediyorum. Bu çok zor bir seçim oldu" ifadelerini kullandı.

Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı

ARA VERİP GERİ DÖNMÜŞTÜ

Hatırlanacağı üzere Arjen Robben; 4 Temmuz 2019'da da aynı kararı almış ancak; 1 Temmuz 2020'de futbola geri dönmüştü. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla 7 maçta, 2 asist yaptı.

KARİYERİNDE YOK YOK

Futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Groningen'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Robben, 10 yıl formasını terlettiği Bayern Münih'te 18 kupa kazanmayı başarmıştı.

Yıldız oyuncu kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 5 Almanya Kupası, 2 İngiltere Community Shied, 2 İngiltere Premier Lig, 2 Hollanda Süper Kupa, bir Hollanda Eredivisie ve bir İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.

(Ajansspor)

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