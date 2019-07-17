Arjantinli savunmacı Gaston Campi Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper oyuncusu Gaston Campi, uzun bir yolculuğun ardından sabah saat 05.00 sıralarında Trabzon geldi.

Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı.

Bordo-mavili kulüp bugün Arjantinli oyuncuyu bir dizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra yapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

Kaynak: İHA