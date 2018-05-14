Arjantinli Carlos Tevez Futbolu Bırakıyor

Arjantin futbolunun önemli isimlerinden Carlos Tevez, emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Kariyerine ülkesi Arjantin'de Boca Juniors formasıyla devam eden 34 yaşındaki Carlos Tevez, kulübüyle olan sözleşmesinin biteceği tarih olan 31 Aralık 2019'un ardından futbolculuk yaşantısına nokta koyacağını duyurdu.

Carlos Tevez yaptığı açıklamada, "Boca ile sözleşmem gelecek yılın sonunda bitecek ve ben de futbolculuk kariyerimi geride bırakacağım." dedi.

Sözlerine devam eden Tevez, "Diğer ayrıldığım zamanlarda başka kulüplere transfer oldum ama bu kez böyle olmayacak. Başka bir takım gitmeyeceğim ve bu takımın formasıyla emekli olacağım." diye konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖR YA DA SPORTİF DİREKTÖR OLACAĞIM"

Sadece futbolculuk kariyerine nokta koyacağını vurgulayan Carlos Tevez, "Futboldan tamamen ayrılmayacağım. Teknik direktör ya da sportif direktör olabilirim. Öncelikle böyle bir rol için hazırlanmam gerekecek." ifadelerini kullandı.

Boca Juniors'da futbola adım atan Carlso Tevez, Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus, Shanghai Shenhua gibi takımların formasını giydi. Kulüp kariyerinde şu ana kadar 455 resmi maça çıkan Carlos Tevez, 192 gol atıp, 91 asist yaptı.

Öte yandan Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olduğunda iki yıllık sözleşmenin altına imza atan Carlos Tevez, yıllık 42 milyon dolar maaşla dünya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ancak mutsuz olduğunu belirten Tevez, 2018 ocak ayında Çin'den ayrılarak Boca Juniors'a döndü.