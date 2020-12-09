Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar: "Webo'ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar: "Webo'ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez"

09.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:20
Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar:

Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söylem ile ilgili olarak "Webo'ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez" dedi.

Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söylem ile ilgili olarak "Webo'ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında oynanan PSG - Başakşehir müsabasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya söylediği ırkçı ifadeler sonrası turuncu-lacivertli takım soyunma odasına gitti. Kısa sürede tüm dünyada geniş yankı bulan bu olaya Ardahanspor'dan da tepki geldi. Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar, Webo'ya yapılan bir ırkçılık ve asla kabul edilemez diyerek, "İnsanlık onuru ile temel insan hakları adına, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığı çok açık bir şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı. - ARDAHAN

Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar: 'Webo'ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
- PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım
Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım
Kylian Mbappe'den Webo'ya destek
Kylian Mbappe'den Webo'ya destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Sörloth Serdar Aziz Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahanspor Başkanı Uğur Kaçar: "Webo'ya yapılan ırkçılık asla kabul edilemez" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 01:30:46. #1.15#
title