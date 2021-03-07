Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti
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Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti

07.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:29

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, 2-2 biten Sivasspor maçından sonra yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi. Arda'nın paylaşımı kısa süre içinde 40 bine yakın beğeni aldı.

Arda Turan, Sivasspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna inandığını ifade etti. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti

"BİZ BAŞARACAĞIZ"

Arda Turan takım arkadaşlarının fotoğrafını paylaştığı gönderiye, "Şampiyonluk yolu kolay olmaz. Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı , üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben, takıma arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olma zamanı" notunu düştü.

Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti
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