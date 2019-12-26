Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı

26.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:42

Adı son dönemlerde Galatasaray'la anılan Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan'dan üst üste dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Deneyimli futbolcu daha önce yaptığı "Aslan Kral" paylaşımı ile eski takımı Galatasaray'a göz kırptığı şeklinde yorumlar almıştı. Arda bu kez de sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı ve bu paylaşımlardan birinin üzerine göz kırpma emojisi koydu.

Yıldız ismin yayınladığı bu görseller, "İyi hazırlanıyorum" mesajı taşıdığı şeklinde yorumlandı.