Arda Turan'ın performansına İspanyol basınından eleştiri

İspanyol spor basını, yaklaşık 5 ay sonra sahalara dönen ve Galatasaray'ın sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildiği maçta forma giyen Arda Turan'ı formsuzluğu ve fazla kilolu olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Arda Turan'ın sahalara dönüşünün "şaşırtıcı" olduğu yorumunda bulunan Marca gazetesi, Atletico Madrid ve Barcelona'dan sonra Galatasaray'a dönen, bu ay 35 yaşına girecek Arda Turan'ın 19 Ağustos'tan sonra ilk kez çıktığı maçta "birkaç kilo fazlası ve çok formsuz olduğunun" öne çıktığını yazdı.

Marca, Galatasaray'da kariyerine devam etmeyi ümit eden Arda'nın bunu başarması için takıma uyum sağlamak zorunda olacağını kaydetti.

"Fazla kilolu ve gölgelerin peşinden koşan Arda Turan imajının görüntüleri tüm dünyaya yayıldı" ifadesini başlığına çıkaran As gazetesi, Giresunspor maçında 30 dakika oynayan Arda'nın halinin ancak izlenince anlaşıldığını vurguladı.

Haberde, "Arda'nın dönüşünde en çok şaşırtan şey fiziksel durumu oldu. Atletico Madrid'de kendisini İspanyol liginde öne çıkaran ve Barcelona gibi takımlarda oynayabilecek futbolunu hatırlatmaktan çok uzaktaydı." yorumu yapıldı.

Katalonya'nın spor gazetelerinden El Mundo Deportivo da "Arda'nın dönüşü, form durumu sosyal medyada viral oldu. Özellikle Atletico'da Simeone yönetimindeyken görmeye alıştığımız Arda'dan daha kiloluydu. 34 yaşındaki profesyonel bir futbolcu için şaşırtıcı bir durum." diye yazdı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri

Haberi Kaydet