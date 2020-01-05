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Arda Turan, izinli olduğu için kadro dışında kaldı

Medipol Başakşehir'de, Gael Clichy, Edin Visca, Carlos Ponck, Robinho, Azubuike ve Junior Caiçara'nın yanı sıra Arda Turan'a da turuncu-lacivertli teknik ekip tarafından izin verildiği, bu yüzden kamp kadrosunda olmadığı öğrenildi.

05.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:27

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını 05-15 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da sürdürecek olan 'de adı bir süredir Galatasaray ile anılan 'ın neden kamp kadrosuna olmadığı belli oldu.

İstanbul ekibinde, Gael Clichy, , Carlos Ponck, , Azubuike ve Junior Caiçara ile birlikte Arda'nın da teknik ekip tarafından izinli olduğu, bu yüzden kadroda bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Arda Turan, izinli olduğu için kadro dışında kaldı
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