Arda Turan'ın Kulübe 1 Dakikalık Maliyeti 50 Bin TL Oldu

Kağıt üzerinde Barcelona'nın futbolcusu olan ancak yeşil sahaların uzağında kalan Arda Turan ile ilgili İspanyol basınında çıkan haberlere bir yenisi eklendi.

Marca'nın internet sitesinde 'Tam bir fiyasko' başlığıyla verilen haberde, futbolcunun aldığı paralarla performans karşılaştırması yapılarak bir değerlendirme ortaya konuldu.

"DAKİKASI 50 BİN TL"

'Türk futbolcu, 41 milyon euroluk ücretin karşılığını vermiyor' üst başlığına yer verilen yazıda Arda Turan'ın kulübe maliyetinin dakikası 11,258 euro (50 bin TL) olduğu hesabı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"BARCELONA İÇİN KÖTÜ İŞ"

"Arda Turan'ı transfer etmek Barcelona için kötü bir iş oldu. Takımda dişe dokunur bir şey yapmadı. Teknik direktör yazın takımdan ayrılması için uğraş verdi ama Arda bunu kolaylaştırmadı. Şimdi bunun sonuçlarını ödüyor."