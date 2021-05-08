Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci
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Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci

Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da Arda Turan, Beşiktaş derbisine yedeklerde başladı ve 73. dakikada Ryan Babel'in yerine dahil oldu. Arda, oyuna girdikten 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor, Göztepe ve Trabzonspor müsabakalarından sonra 4. golünü attı. - İSTANBUL

Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci
Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci
Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci
Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci
Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci
Arda Turan'ın bu sezonki 4. gol sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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