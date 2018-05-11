Arda Turan'ın Babası Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Yıldız futbolcunun babası Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Arda Turan'ın babası Adnan Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 13.30 itibarıyla hastanede bulunan Adnan Turan'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu ifade edildi. Kalp kaslarında oluşan bir problem neticesinde rahatsızlık yaşadığı ifade edilen baba Turan'dır, müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.