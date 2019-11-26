Eşiyle alışverişe gelen Arda Turan, 10 bin TL'lik kombiniyle adından söz ettirdi

26.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:25

Geçtiğimiz sene Eylül ayında Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan, şimdilerde ikinci bebek müjdesinin heyecanını yaşıyor. Önceki akşam eşiyle bir alışveriş merkezine giden Turan'ın yaklaşık 10 bin TL değerinde olan mont ve ayakkabı kombini ise dikkatlerden kaçmadı.

10 BİN TL'LİK KOMBİNİYLE ALIŞVERİŞE GELDİ

Eşiyle akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde telefon alışverişi yapan Arda Turan'ın yaklaşık 5 bin TL değerindeki parlak montu ve 4 bin 500 TL olan Off-White montuyla tarzından söz ettirdi. İkinci bebeğine hamile olan Aslıhan Doğan Turan'ın göbeğini gizlemek için montunun fermuarını kapatması da gözlerden kaçmadı.

İKİNCİ BEBEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Geçtiğimiz sene ilk bebeği Hamza Arda'yı kucağına alan Aslıhan Turan, şimdilerde 6 haftalık hamile. Basın mensuplarının bebek müjdesini bu kadar erken duymasıyla şaşkına dönen çift, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Dua eden, tebrik eden herkese teşekkür ederiz ama nazardan çekindiğimiz ortadadır" demişti.

Kaynak: Diğer