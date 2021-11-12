Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı. Fatih Terim, yönetimin gençleşme operasyonuna tam destek veriyor. Yönetim ve teknik ekip uyumlu çalışıyor. Arda Turan Galatasaray'dan ayrılıyor mu? sorusu taraftarların ve sporseverlerin en çok arattığı soruların başında geliyor.

ARDA TURAN GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Kemer sıkma politikası uygulayacak Galatasaray'da kıyım listesine kaptan Arda Turan da eklendi. Tecrübeli futbolcuya devre arasında veda ediliyor. Galatasaray'da A Takım bütçesi 61 milyon eurodan 48 milyon euroya kadar çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde tüm tekliflere açık. Buna Marcao da dahil.

AYTAÇ VE GUSTAVO YOLCU

Maç kadrosuna dahi giremeyen Gustavo Assuncao ve Aytaç Kara'nın bileti kesildi. Oğulcan Çağlayan da gönderilecekler listesinde.

FEGHOULİ VE BABEL

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e devre arasında veda edilecek. Aslan, 8 milyon euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek. Ancak Feghouli'de sürpriz yaşanabilir. Feghouli, diğer iki isme nazaran katkı veriyor. Büyük fedakarlık yapması durumunda kalma ihtimali var.

GENÇ YATIRIMI MEYVESİNİ VERDİ

Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da burada değerini katladı.

HERKES SATILABİLİR

Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı. Fatih Terim, yönetimin gençleşme operasyonuna tam destek veriyor. Yönetim ve teknik ekip uyumlu çalışıyor.

KULÜBEYE GEÇERSE KALIR

Fatih Terim, Arda Turan'ın ekibinde yer almasını istiyor. Ancak Arda'nın gönlü futbol oynamaktan yana. Önümüzdeki devre Arda'yı başka bir Süper Lig ekibi forması altında görmek sürpriz olmayacak.

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