Arda Turan, G.Saray'a transfer olduktan sonra 4 milyon TL'ye araba satın aldı
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Arda Turan, G.Saray'a transfer olduktan sonra 4 milyon TL'ye araba satın aldı

09.10.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:46

Arda Turan geleneği bozmadı. Her transferinde kendine yeni bir otomobil alan yıldız futbolcu, 9 yıl sonra Galatasaray'a dönüşünü de garajına 4 milyon liralık özel yapım bir Audi RS 6 ekleyerek kutladı.

Hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi. Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray'da kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta'yı koleksiyonuna eklemişti. 2018'de Barcelona'dan Başakşehir'e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.

GELENEĞİ BOZMADI, ÖZEL YAPIM ARAÇ SATIN ALDI

Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL'lik garajına bu kez de bir Audi RS ekledi. Özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcayan yıldız futbolcu, geleneği bozmadı ve Galatasaray'a 9 yıl sonra dönüşünü de koleksiyonuna yeni bir parça ekleyerek kutladı.

(Hürriyet)

Arda Turan, G.Saray'a transfer olduktan sonra 4 milyon TL'ye araba satın aldı
Arda Turan, G.Saray'a transfer olduktan sonra 4 milyon TL'ye araba satın aldı
Haber Yorumları (4)
BURAK: Bedava para helal olsun.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
12345: bir tarafa ardayı bir tarafa şu arabayı koyun vallahi etmez bu çocuk bu araba kadar ya. yazık buna verilen paraya. sahada yürüyor resmen evladım diye aldığınız adam oynamasa 1 kişi eksik oynasa takım daha iyi. bildiğin teneke.
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CARLOS: Galatasaray 115 yıllık tarihi boyunca hep karakterli insanlarla çalıştı. Karaktersiz olduğunu anladığı anda kapının önüne koydu ama Arda konusunda sınıfta kaldı. aldığı araba Haram zıkkım olsun. böyle bir karaktersizi yeniden takıma aldılar, üstüne üstlük bir de kaptan yaptılar ya. Galatasarayımızın başına ne gelirse müstehaktır.
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