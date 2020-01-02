Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bedava oynarım
Galatasaray'a yeniden dönmek için gün sayan Arda Turan, mesajını iletti. 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini alan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı yöneticilere "Para istemiyorum, bedava oynarım" dedi.
Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini aldı, formasını giydiği Başakşehir'le de vedalaştı. Serbest durumdaki 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki yetkililere, "Para istemiyorum. Gerekirse bedava oynarım" mesajını iletti.
Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı sarı-kırmızılı yönetimde Arda Turan'la ilgili olumsuz düşünceler var ve transferi için şu ana kadar somut adım atılmadı.
66'YI GİYECEK AMA KAPTAN OLMAYACAK
Son sözü Fatih Terim söyleyecek. 2011'de kaptanı olduğu ve 10 numaralı formayı taşıdığı G.Saray'dan ayrılan Arda, geri dönmesi halinde altyapıdan A takıma çıktığı dönemde giydiği 66 numarayı giyecek ancak kaptanlık bandını takmayacak.
ARADAKİ BUZLAR ERİMİŞTİ
Arda, sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta Teknik Direktör Fatih Terim'in elini öperken, taraflar arasındaki buzlar erimişti.
Terim, son Antalyaspor maçının ardından Arda ile ilgili sorulara cevap verirken, "Arda Turan iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum. Benim oyum Arda'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasından yana. Eğer biri hak edecekse bu Arda'dır. Arda'nın henüz daha futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var" diyerek, transfer için adeta müjdeyi vermişti.
Haber Videosu: Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bedava oynarım
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arda çok yavaş artık iş yapamaz kardeşim hayır hasenat derneği mi GS, hayır değil futbol kulübü gitsin antrenörlük yapsın spor yazarı eleştirmen vs olsun oynayamaz bu kart adam artık takımı karıştırır gençlerin önünü kapatır. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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böyle hazine bulunur mu alsalar hepiniz birden gidin diye baskı başlayacak. almasalar gündeme dönülecek kayyumlar icralar 5-6- sıfırlar küfürbazlar dansözler gidin artık diye baskı yine olacak ama arda geldi geliyoo haberi bu yönetimi imparatoru rahat 2-3 yıl daha sadece arda gelmesin muhabbetiyle ayakta tutarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Arda yerine beni alın, üstüne para veririm.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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oynayabiliyormu ki?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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birde isteseydinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Arda , Galatasaray ın çocuğudur. bazıları gibi Galatasaray a ihanet etmemiştir. Para da kazandırarak gitmiştir. Daha ne bekliyorsunuz anlamadım. Hep kulübede de oturacak olsa Arda nın yeri Galatasaray dır.Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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Arda Galatasaray'' ın çocuğu değildir.2 Yayından Kaldır
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kaptanlık ardanın en tabi hakkıdırCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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amma uzattınız alacaksanız alın adamı hemde bedava daha ne istiyosunuzCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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başakşehir forması giydiğin gün bizim için bittin arda efendiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır