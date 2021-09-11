Arda Turan, Berkay saldırısı hakkında ilk kez net konuştu: Kimse eşime mesaj atamaz - Haberler Spor
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Arda Turan, Berkay saldırısı hakkında ilk kez net konuştu: Kimse eşime mesaj atamaz

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Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, 2018 yılında popçu Berkay ile arasında yaşananlar hakkında Exxen'de yayınlanan belgeselinde açıklamalar yaptı. Turan, "Hiç bu konu hakkında konuşmamıştım. Ben kimseyi taciz etmedim. Olayın olduğu gece sabah 05:00'te e 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Maalesef sevmediğim birine şiddet uyguladım" dedi.

Arda Turan, Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan kendi belgeselinde bomba açıklamalar yaptı. Arda, 2018'de popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile arasında geçenler hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.

İşte Arda'nın açıklamaları:

"UTANILACAK KONULARDIR"

Doğru kelimeleri seçmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz hiç bu konu hakkında konuşmadım. Bunlar bizim yaşantımızda utanılacak konulardır. Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu, 'Arda taciz etti'ye geldi. Ben kimseyi taciz etmedim. Kimseyi! Allah şahidimdir. Ancak o işe 'taciz' dediler. 'Kadına şiddet' dediler.

"ARDA, AİLESİNİ REKLAM KONUSU YAPMAZ"

Olayın olduğu gece sabah 05:00'te e 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Ben de bunun üzerine geçmişteki yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Sebebi, Arda ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 05:00'te mesaj atamaz.Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim.

Arda Turan, Berkay saldırısı hakkında ilk kez net konuştu: Kimse eşime mesaj atamaz
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Haber: Arda Turan, Berkay saldırısı hakkında ilk kez net konuştu: Kimse eşime mesaj atamaz - Haberler Spor
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