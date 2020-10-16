Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü
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Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü

16.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:50

Sezon başında Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüldü. 10 milyon TL'lik özel aracıyla kameralara yansıyan tecrübeli futbolcu, avukatıyla bir görüşme yaptığı belirtti.

Geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıyan milli futbolcu Arda Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü. Turan, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Milli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü

"HER ŞEY YOLUNDA"

Lüks araç sevgisi ile gündeme gelen Turan, 10 milyonluk özel yapım aracı ile ilk kez görüldü.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arda Turan gazetecilere, "Avukatım ile birlikte ticari işlerim ile ilgili bir toplantı yaptık. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü

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Haber Yorumları (8)
COSMOS: peygamber bile mal bırakmazken siz kim oluyorsunuz
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IZMIRLI: Topcu desen topcu degıl
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A8: AUDİ''den şaşılmaz gençler
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 12:12:08. #1.15#
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