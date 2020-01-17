Arda'nın menajeri Ahmet Bulut konuştu: Arda, Galatasaray'ı istiyor
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda için Avrupa'dan iki takımla görüşüyorum. Ancak Arda Turan, Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'dan haber bekliyor" dedi.
Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Arda Turan için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre tecrübeli futbolcu, Filipe Luis'le olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Flamengo'yla masa oturdu. Ancak, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut bu iddiaları yalanladı. Akşam'a konuşan Bulut, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
TERİM İLE YÖNETİM ARASINDA ARDA ÇATLAĞI
Arda'yla birçok kulübün ilgilendiğini belirten Bulut, tecrübeli futbolcunun önceliğinin ise Galatasaray olduğunu söyledi. Ahmet Bulut, "Arda için Avrupa'dan iki takımla görüşüyorum. Ancak Arda Turan, Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'dan haber bekliyor" dedi. Bilindiği gibi G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında Arda Turan'ın transferi için görüş ayrılığı var.
Haber Videosu: Arda'nın menajeri Ahmet Bulut konuştu: Arda, Galatasaray'ı istiyor
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Belhanda''ya bu kadar tahammül gösteren büyük GS taraftarı ne olursa olsun evladına eski kaptanına sahip çıkacaktır ve bence çıkmalıdır, Arda çok büyük hatalar yaptı haddini aştı evet bunlar doğrudur, ama Barcelona''da oynarken bile kolunda sarı kırmızı bileklik vardı bunu unutmayalım, kalbinde her daim GS sevgisini taşıyan bu insan bence bir şansı daha hak ediyor, dediğim gibi Belhanda gibi işe yaramaz ve aynı zamanda hadsiz kendi taraftarına küfür edecek kadar ileri giden mi? Arda mı?Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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OlabilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bir fenerli olarak ardanın GS gelmesini isterim çok faydalı olur. . .Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Ardayi Alin lutfenCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Arda eskisi gibi oynamıyor takımı yavaşlatır diyenler: arkadaş adam zaten oynayamazsa hoca da oynatmaz.yani kim formdaysa ve takıma katkı sağlıyorsa o oynar.formsuz olan arda da bazı maçlarda son 10-15 dk girer oyuna.bu durumda takıma nasıl zarar verebilir ki?zaten az para alacak.derdiniz ne sizin ruh hastası mısınız??Cevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
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gelsin kapımız açık . arda turan galatasarayın evladıdır. evlatlar bazen üzer bazen sevindirir.Cevap Yaz 16 7 Yayından Kaldır
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Arda gelmeli. net.Cevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
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Arda Galatasarayın sembol ismidir Yeniden sarı kırmızı formayı giymelidirCevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
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Bedava gelicekse neden gelmesin ki?Yedek oturmaya alışmış adam sorun çıkaracağını sanmıyorum. . Rotasyonlu kadroda düşünülebilir. . Olayı bu kadar uzatmanın anlamı yok al dursun kenarda. .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Menejerler bir avukatlar iki, isleri gücleri yalan dolan. Varsa isteyen atin imzayi gitsin. Arda futbolcu deyil artik.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır