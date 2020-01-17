: Arda'nın menajeri Ahmet Bulut konuştu: Arda, Galatasaray'ı istiyor

17.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:24

Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Arda Turan için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre tecrübeli futbolcu, Filipe Luis'le olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Flamengo'yla masa oturdu. Ancak, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut bu iddiaları yalanladı. Akşam'a konuşan Bulut, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TERİM İLE YÖNETİM ARASINDA ARDA ÇATLAĞI

Arda'yla birçok kulübün ilgilendiğini belirten Bulut, tecrübeli futbolcunun önceliğinin ise Galatasaray olduğunu söyledi. Ahmet Bulut, "Arda için Avrupa'dan iki takımla görüşüyorum. Ancak Arda Turan, Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'dan haber bekliyor" dedi. Bilindiği gibi G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında Arda Turan'ın transferi için görüş ayrılığı var.

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