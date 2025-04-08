Arda Güler Arsenal Real Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi, kadroda mı?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon eflatun-beyazlılar, bu maçtan iyi bir sonuç alıp rövanş öncesi avantajı kapmak istiyor. Peki, Arda Güler Arsenal Real Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi, kadroda mı?

ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Real Madrid maçı, 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.

İLK11:

Real Madrid XI

ARDA GÜLER ARSENAL REAL MADRİD MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Bugün, Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Arda Güler yedeklerde başlıyor. Carlo Ancelotti, milli futbolcuya ilerleyen dakikalarda şans vermeyi planlıyor.

Arda Güler, son olarak Real Madrid'in önceki maçlarında genellikle yedek kulübesinde yer almıştı. Bu maçta da maçasonradan dahil olabileceği düşünülüyor.