Arda-Berkay davasında tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, kavga gecesini anlattı

Emirgan'daki ünlü bir mekanda laf atma kavgası sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın ikinci duruşması yapıldı. Bugün görülen duruşmaya Berkay Şahin, korumasıyla adliyeye geldi. Turan ise duruşmaya katılmadı. Tarafların dinlendiği duruşma, 11 Eylül'e ertelendi.

KAVGA GECESİNİ ANLATTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, her iki tarafı da tanıdığını, bir ödül gecesi sonrası mekana gittiklerini, Berkay Şahin'in eşi müşteki Özlem Şahin ile aynı masada bulunduklarını söyledi.

"BENİ BERKAY'A GÖTÜR"

Arda Turan ve Özlem Şahin'in bir an konuştuğunu gördüğünü ifade eden Tiryaki, "Ben arkadaşımla konuştuğum için çok fazla dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem Hanım yanıma geldi ve 'Beni Berkay'a götür' dedi. Ben de Berkay'ın yanına götürdüm." diye konuştu.

"BURAK YILMAZ BANA KÜFÜR ETTİ"

Kavganın ve yaşanan arbedenin ardından Berkay'ın yanına giderek sakin olması gerektiğini anlatan Tiryaki, "Ben Berkay'ı sakinleştirmeye çalıştığım sırada Burak Yılmaz'ın bana küfürleri oldu ve gitmemi istedi. Berkay da 'Sen git kardeşim' ifadelerini kullanınca oradan ayrıldım." dedi.