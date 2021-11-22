Arda Akbulut kimdir? Trabzonspor kalecisi Arda Akbulut kaç yaşında, nereli? Arda Akbulut'un boyu kaç?

Arda Akbulut kimdir? Trabzonspor kalecisi Arda Akbulut kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi ısınma sırasında kaleci Erce Kardeşler sakatlandı. Erce'nin sağ arka adalesinde çekme meydana geldi. Erce, gözyaşları içinde soyunma odasına gitti. Kaleyi Arda Akbulut koruyacak.

"KALEYİ ARDA KORUYACAK"

Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi bir kabus daha yaşandı. Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi koruyacak kaleci Erce Kardeşler ısınmada sakatlandı. Erce'nin sağ arka adalesinde çekme meydana geldi. Erce, gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

Trabzonspor, Erce'nin yerine kaleyi Arda'nın koruyacağını açıkladı. Bordo-Mavililer'den yapılan açıklamada, "Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır" ifadeleri yer aldı.

ARDA AKBULUT KİMDİR?



Arda Akbulut (d. 1 Ocak 2001), Trabzonspor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Trabzonspor kulübünde başladı.

Arda Akbulut, Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk resmi maçına çıktı. Trabzonspor'un 1 Ocak 2001, Trabzon doğumlu kalecisi Arda Akbulut'un sözleşmesi Mayıs 2020'de sona erecek.

1,95 boyundaki genç kaleci Milli Takım alt yaş kategorilerinde 23 kez forma giydi.

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