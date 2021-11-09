Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonuçları

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Programı için 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 18. 10. 2021 tarihli 31632 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 05. 11. 2021 tarihinde yapılan Araştırma Görevlisi kadrosu sınav sonucunda başarılı bulunan adayların isimleri aşağıda belirtilmektedir.

Onur Karagözoğlu M. Emre Turan

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet