Aras Kargo'da üst düzey atama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Aras Kargo'da üst düzey atama

Aras Kargo'da üst düzey atama
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Aras Kargo'nun Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Oğuz getirildi.

Aras Kargo'nun Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Oğuz getirildi.

Şirket açıklamasına göre, Ankara Üniversitesi mülkiye mezunu olan Oğuz, kariyerine Ziraat Bankası'nda Stratejik Planlama Uzmanı olarak başladı. Oğuz, IBM'de İş Dönüşümü Kıdemli Danışmanı, Türk Telekom'da İş Verimliliği ve Değişim Yönetimi Müdürü olarak çalıştıktan sonra Aras Kargo'nun Operasyonel Planlama Müdürü olarak atandı.

Daha sonra yine sektörde farklı bir firmada planlama ve iş direktörü olarak kariyerine devam Cem Oğuz, Aras Kargo'nun Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, "Aras Kargo olarak, toplamda 28 transfer merkezi, 1.000'e yakın şube, 16 bine yakın çalışan ve 5 binin üzerinde araçtan oluşan filomuzla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Oldukça dinamik bir yapısı olan kargo sektöründe artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre teknolojik yatırımları yapmaya, altyapıyı güçlendirmeye, iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye her zamankinden daha büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi süreciyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları ile çok öncesinde başladıkları çalışmalara hız kazandırdıklarını aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Artan adres ve data operasyonunu yönetmek için geliştirilen harita altyapısı, el terminali yatırımları, self service uygulamaları, SMS kodu ile temassız teslimat, transfer merkezlerinden doğrudan dağıtım uygulaması gibi birçok öncü hizmet hayata geçirildi. Diğer yandan transfer merkezlerinde yapılan otomasyon yatırımlarımızla yüzde 300'ün üzerinde kapasite artışı sağlayarak saatlik işleme kapasitesinde gerçekleşen 3 katlık artışla sektörün otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu haline geldik. Önümüzdeki dönemde de bu başarıyı sürdürecek yeni çalışmalarla sektördeki kapasite liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Burak Sergen Aleyna Tilki Meral Kaplan
Spor Diego Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın Özgür Yankaya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aras Kargo'da üst düzey atama - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:29:30. #1.15#

title