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Arapgirspor gol oldu adeta yağdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Arapgirspor gol oldu adeta yağdı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan Arapgirspor-Pütürge Gençlikspor maçı 14-0 sonuçlandı.

HEKİMHAN, MALATYA (İHA) - Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan Arapgirspor-Pütürge Gençlikspor maçı 14-0 sonuçlandı.

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 11. haftada fileler bol gol gördü. Battalgazi Belediyespor, Hatunsuyuspor'u 5-0, Çöşnük Gençlikspor, Yazıhan Belediyespor'u 5-4, Hekimhan Girmenespor, Ataköyspor'u 7-0, Yeşil Sürgüspor, 44 Tepehanspor'un 6-1 mağlup ederek haftanın çok gollü maçları arasında yer aldı.

Bu sonuçlardan sonra A grubunda Arapgirspor 31puan averajla, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor 33 puanla, C Grubunda Akçadağspor 33 puanla ve D Grubunda Demirspor 29 puanla 11. hafta sonunda liderliklerini sürdürdü. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hekimhan, Malatya, Futbol, Spor, Haberler

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