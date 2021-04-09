Arapgir spor tesislerine kavuştu
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Arapgir spor tesislerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Arapgir spor tesislerine kavuştu

Malatya'nın Arapgir İlçesinde bulunan spor salonu ile sentetik futbol sahasının bakım ve onarım işleri tamamlandı.

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Malatya'nın Arapgir İlçesinde bulunan spor salonu ile sentetik futbol sahasının bakım ve onarım işleri tamamlandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan "Arapgir Spor Salonumuz yıpranmış ve sportif faaliyetler yapılamayacak durumdaydı. Bizler de yaşanan pandemi sürecini değerlendirerek yıpranmış bakım onarıma ihtiyacı olan tesislerimizi bu süreçte bakıma aldık. Yakınca, Yeşiltepe, Darende Spor Salonlarımızın bakım onarım işleri tamamlanmıştı. Bu salonlarımızın ardından Arapgir Spor Salonumuzun da alçı sıva işleri, iç ve dış boya işleri, seramiklerin yenilenmesi, elektrik imalatları arızalı olanlar yenilenmesi, tavandan inme katlanabilir motorlu uzaktan kumandalı basketbol potası takıldı. Tribün kenar çarpma panosu yapıldı. Yine Arapgir Sentetik Futbol Sahanın granülü serildi kısacası tepeden tırnağa elden geçirilerek pandemi sonrasına hazır hale getirildi" dedi.

Bakım ve onarım nedeniyle kapalı bulunan Arapgir spor tesislerine kavuştu. - MALATYA

Arapgir spor tesislerine kavuştu
Arapgir spor tesislerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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