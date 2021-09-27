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Aralarında birbirinden ünlü markalar var! Beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Aralarında birbirinden ünlü markalar var! Beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama, BSH Ev Aletleri, Gürses Elektronik, LG Electronics, Samsung Electronics ve SVS Ticaret hakkında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu şirketler ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırma sonucunda elde edilen bulgular ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret A.Ş. ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

"BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ BULUNDU"

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 09.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 21-42/617-M sayı ile karar verdi. "

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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