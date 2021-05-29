Araç sahiplerine güzel haber! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı
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Araç sahiplerine güzel haber! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Aracı olan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan af paketi kapsamına hekim, avukatların aidat borçlarının ardından araç muayene cezaları da alındı. Kanunla beraber muayene cezası olanlar yüzde 5 yerine yüzde 0,75 faiz ödeyecek.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması için önemli bir fırsat sunuyor. Çıkacak yasa ile, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçlar yapılandırılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinde ise araç muayene cezaları da pakete eklendi.

YÜZDE 5 YERİNE 0,75 FAİZ UYGULANACAK

Araç sahiplerine kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0,75 faiz uygulanacak. Buna göre aracının muayenesini zamanında yaptırmayanlar örneğin 375 liralık bir muayene parasına ilave olarak 112 lira yerine 33 lira faiz ödeyecekler.

AİDAT BORCUNUN FAİZİ SİLİNECEK

Esnaf, diş hekimi, hekim, avukat ve mühendislerin mensubu bulundukları odalara ödemedikleri aidatlar da af kapsamına alındı. Aidat borcunu ödemeleri durumunda borcunun faizi silinecek

Eğitim amacıyla yurt dışına burslu gönderilen öğrencilerin birikmiş borçları da son anda dahil edildi.

Araç sahiplerine güzel haber! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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