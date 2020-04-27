Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Petrol fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzine 9 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye'de akaryakıt fiyatları sürekli bir değişime uğruyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü benzine gelen 29 kuruşluk zammın ardından bu kez de indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 9 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da ortalama 5,17 TL'den satılan benzinin litresi 5,08 TL'ye inecek. Benzinin litresi İzmir'de 5,28 TL'den 5,19 TL'ye, Ankara'da ise 5,27 TL'den 5,18 TL'ye düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.