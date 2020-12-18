Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredisi vadelerinde düzenlemeye gitti. Buna göre, 300 bin TL'nin üzerinde olan kredilerde vade 48 aydan 36 aya, 750 bin TL üzerinde olan kredilerde 48 aydan 24 aya, taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya düşürüldü.