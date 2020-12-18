Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredisi vadelerinde düzenlemeye gitti. Buna göre, 300 bin TL'nin üzerinde olan kredilerde vade 48 aydan 36 aya, 750 bin TL üzerinde olan kredilerde 48 aydan 24 aya, taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya düşürüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir karar aldı. Taşıt kredilerinde düzenlemeye giden BDDK, vade sınırlarını düşürdü.
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;
- Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,
- Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,
- Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir.