Apple, Türkiye'deki satışlarını neden durdurdu? Apple ürünlerine zam mı gelecek? - Haberler
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Apple, Türkiye'deki satışlarını neden durdurdu? Apple ürünlerine zam mı gelecek?

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Apple, Türkiye'deki satışlarını neden durdurdu? Apple ürünlerine zam mı gelecek?

Doların rekor seviyeye yükselip daha sonra dalgalanma seyrine girmesi, ithal edilen ürünleri de etkilemeye başladı. Apple Türkiye, resmi internet sitesinden yaptığı satışları durdurdu. Vatandaşlar, bu durumun nedenini merak ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurundaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle doların TL karşısında gün içinde 2 TL'ye yakın değer kazanmasının ardından çeşitli teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı da merak edilmeye başlandı. Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurdu. Apple, Türkiye'deki satışlarını neden durdurdu? Apple ürünlerine zam mı gelecek? soruları aratılmaya başlandı.

APPLE, TÜRKİYE'DEKİ SATIŞLARINI NEDEN DURDURDU?

Söz konusu uyarı İphone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 ile birlikte şirketin diğer AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerinde de kullanıcıların karşısına çıkabiliyor. Bu durumun bir fiyat artışının haber cisi olacağı iddia edilirken, Apple'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SATIŞLAR DURDURULDU

Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları akşam saatlerinde durdu. Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra son olaraksepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaştılar.

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Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurdu

Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurdu

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