Apple önümüzdeki yıl AirPods kulaklıkların tasarımını değiştirecek
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Apple önümüzdeki yıl AirPods kulaklıkların tasarımını değiştirecek

28.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:50

Apple, kablosuz AirPods ve AirPods Pro kulaklıkların yeni modellerini 2021 yılının başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

AirPods 3, tasarım olarak şu anki AirPods Pro modeline benzeyecek ancak gövdesi daha kısa olacak. Ayrıca, pillerinin ömrü de artacak ancak AirPods 3'te gürültü önleme gibi teknolojiler bulunmayacak.

DAHA YUVARLIK OLACAK

Yeni AirPodsların şekli daha yuvarlak olacak, böylece kullanıcının kulağını mümkün olduğu kadar dolduracak. Böylece Samsung Galaxy Buds Plus ve Google Pixel Buds'a görünüş olarak benzeyecek.

GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ OLACAK

AirPods 3 kulakların üst modelinde gürültü önleme teknolojisi olacak. Ancak Apple'dan gelen açıklamaya göre daha küçük bir tasarıma gürültü önleyici, kablosuz antenleri ve mikrofonlar yerleştirme işi zor olduğundan kulaklıkların şekli değişebilir.

Apple önümüzdeki yıl AirPods kulaklıkların tasarımını değiştirecek

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