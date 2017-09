Apple, Yeni Modelleri Tanıttıktan Sonra iPhone 6 ve iPhone 7 Fiyatlarında İndirime Gitti

Apple, geleneksel sonbahar etkinliğini bu akşam Apple Park"taki Steve Jobs Tiyatrosu"nda gerçekleştirdi. Etkinlikte iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 ve 4K özellikli Apple TV"yi tanıttı.

iPHONE SE, iPHONE 6S VE iPHONE 7 FİYATLARINDA İNDİRİM

Apple, etkinlik öncesi ürün güncellemesi için Apple Store'u geçiçi olarak kapatmıştı. iPhone etkinliği biter bitmez Apple Store"u yeni ürünlerin tanıtımları ve eski ürünlerin fiyat güncellemeleri ile tekrar aktif hale getirdi. Şirket yeni iPhone modellerinin tanıtımı ile birlikte iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 7 fiyatlarında indirim yaptı.

APPLE'DAN iPHONE FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM!

Apple, artan döviz kurları nedeniyle iPhone fiyatlarına Ocak ayında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte iPhone 7 3799 TL, iPhone 7 Plus 4449 TL fiyatla satılmaya başlamıştı.

Bugün gelen indirimle iPhone 7 3299 TL, iPhone 7 Plus ise 3999 TL"den başlayan fiyatlarla satılmaya başladı. Her iki telefon için de depolama seçenekleri 32 GB ve 128 GB olarak belirlendi.







İndirimle birlikte 3199 TL olan 32 GB iPhone 6s, 2699 TL"ye düşerken, iPhone 6s Plus ise 3699 TL"den 3299 TL"ye düştü.Her iki modelin de depolama seçenekleri 32 GB ve 128 GB. iPhone SE ise 2349 TL"den 2149 TL"ye düştü. iPhone SE, 32 GB ve 128 GB olarak satılmakta.