Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi yaşanıyor - Haberler Ekonomi
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Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi yaşanıyor

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Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi yaşanıyor

Apple, geçen haftalarda tanıtımını yaptığı yeni teknolojilerle donanmış iPad Mini model tabletinde ekran sorunu baş gösterdi. Türkiye'de 5.800 TL'ye satılan cihazın ekranında "jöle kayması" hatası oluştu.

Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı ve Türkiye'de de yaklaşık 5.800 TL'ye satılan yeni tablet bilgisayarı iPad Mini şirket içinde kriz yarattı.

ABD medyasında yer alan haberler de yakın zamanda piyasaya çıkan ve önceki modellere göre daha gelişmiş bir altyapısı olan iPad Mini'nin ekranında "jöle kayması" hatası oluştuğu aktarıldı. Ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha hızlı tepki verdiği ve özellikle cihazı dik konumda tutarken portre modunda bu durumun yoğun olarak yaşandığı kaydedildi.

HABER OKUMAK İSTEYENLER ZORLUK YAŞIYOR

iPad'i yatay kullanırken bu konuda bir sorun yaşanmadığı belirtilirken internet üzerinden haber okumak ya da sosyal medyada ekranı aşağı kaydırmak isteyenlerin büyük zorluk yaşadığı açıklandı. Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmazken bu sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

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Haber: Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi yaşanıyor - Haberler Ekonomi
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