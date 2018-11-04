Apartman Sakinleri Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Onikişubat Belediyesi tarafından apartman ve sitelerde yaşayan vatandaşlar arasındaki komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan kahvaltı programları devam ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş MMahallesi'ndeki Sinan Bey Sitesi'nde kahvaltı programı düzenlendi.

Sitede yaşayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, komşuluk ilişkilerinin önemine değindi.

Mahçiçek, günümüzdeki apartman hayatı nedeniyle unutulan komşuluk münasebetini hatırlatmak istediklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Bizler çocukken komşularımız akşamları birer tabak yemeklerini paylaşırlardı. Çarşıya gidecekleri zaman çocuklarını komşularına emanet ederlerdi. Kış tarhana ve bulgurlarını birlikte yaparlardı. Çok güzel bir yardımlaşma vardı. Apartman hayatında bunlar unutuldu. Bizler bu vesileyle komşuluk münasebetlerimizi hatırlatmak istedik."

Daha sonra ev hanımlarına Onikişubat Belediyesi tarafından mutfak önlüğü hediye edildi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve site sakinleri katıldı.