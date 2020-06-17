HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor

Uzun zamandır gündemde olan apartman altı oto galerilerin taşınmasına yönelik düzenleme yürürlüğe girdi. Söz konusu uygulama kapsamında artık konut ruhsatlı yapıların altında oto galeri açılamayacak. Açılmış olanlar ise yönetmelikle gösterilen yerlere taşınacak.

17.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile apartman altında galeri açılmasının önü tamamen kapandı.

"İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile kesinlik kazanan düzenleme LPG'li araçların patlama ve yangın riski ile satışa çıkarılan araçların kaldırım ve yol işgali sonrasında gündeme gelmişti. Yürürlüğe giren düzenleme sonrası artık bina altlarında yeni oto galeri açılışına izin verilmeyecek. 9 Haziran 2020 tarihinden itibaren oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılabilecek. Mevcutta hizmet verenler için ise taşınmalarına yönelik bir tarih paylaşılacak. Taşınma süreciyle birlikte binlerce dükkanın da boşa çıkması bekleniyor.

50 BİN KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Düzenleme ile artık apartman altlarında galeri açılmayacağını ve bunu desteklediklerini belirten yeni İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, mevcut galeriler için ise bir düzenlemenin şart olduğunun altını çizdi. Özellikle İstanbul genelinde tahminen iki bin civarında galeri olduğunu dile getiren Ertemel, bu galeriler üzerinden ortalama 20 bin araç satışının gerçekleştiğini ve aileleriyle birlikte kararın 50 bin kişiyi doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel

HER İL İÇİN AYRI DÜZENLEME YAPILMALI

Bugün itibariyle İstanbul'daki galerileri sitelerinde toplamda 300 boş dükkanın olabileceğini bu yüzden de taşınma için bir düzenlemenin şart olduğunu dile getiren Ertemel, ''Bu işi her ilin kendi valiliği yönetmesi gerekiyor. Yani ile göre düzenleme yapılmalı. Çünkü her ilin koşulları farklı. Anadolu hiç site olmayan iller var, onlar ne yapacak. O yüzden bu problem il bazında değerlendirilip bir orta yol bulunup süre tanınmalı.'' dedi.

''BELEDİYELER YER GÖSTERSİN''

İstanbul'da kendilerinin de site yapımına başladığını ancak bu oto galeri sitelerinin bitmesinin 3-5 yılı bulabileceğini de kaydeden Ertemel, bunların da dışarıdaki esnaf için yeterli olmadığını dile getirerek şöyle konuştu: ''Belediyeler şehir içinde esnafa yerler göstermeli. Bu esnaflar da mağdur edilmesin. Bir süre verilsin geçiş için bu süre zarfında da geçici yetki belgesi verilsin. Şayet süre sonunda yerlerine geçmeyenler olursa onların belgesi iptal edilsin.''

VATANDAŞIN ŞİKAYETİ SONA ERECEK

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ''Uzun zamandır gündemde olan bu yönetmelik sayesinde sektörümüz önemli ölçüde düzene girecek, firmalarımız ticaretlerini daha çağdaş normlarda, daha nitelikli alanlarda yapacaklar. Şehir içerisinde apartman altlarında oto galeri açılamayacağı için vatandaşlarımızın şikayetleri de sona erecek'' diye konuştu.

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç

''KALDIRIM VE YOL İŞGALİ BİTECEK''

2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından oto galerilerin şehir dışına taşınmasına yönelik bir genelge yayınlandığını belirten Erkoç, yönetmeliğin gündeme gelişine ilişkin ise şu şekilde konuştu:

''Türkiye genelinde şehir içlerinde, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunan oto galeriler hem bulundukları bina sakinlerine hem de mahalle sakinlerine rahatsızlık veriyor, kaldırım ve yolları işgal ediyor, yanı sıra sergiledikleri LPG'li araçlarla patlama ve yangın riskinin artırıyordu. Bazı iş yerleri iskânın dışına çıkıyor, içeri daha fazla araç çekmek için kolonları kırıp, kirişleri bozuyordu. Bu durum hem binada oturmayı zorlaştırıyor, hem de en ufak bir depremde yıkımlara sebep oluyordu. Ayrıca apartmanın yeşil alanı olarak belirlenen yerler oto galericiler tarafından işgal ediliyordu. Ancak ne yazık ki yayınlanan bu genelgeye rağmen kent içerisindeki oto galeriler ticari faaliyetlerine devam ediyor, bu sebeple de büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Çıkan bu yönetmelik ile şehir içerisinde apartman altlarında galeri açılmaması çevre kirliği, gürültü kirliliği ve kaldırım ile yol işgallerinin ortadan kalkmasını sağlayacak.''

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor

GALERİ SİTELERİ AÇILIYOR

Türkiye'nin hemen her ilinde oto galeri derneklerinin bulundukları ilde yapılanmalarını sürdürdüğünü ve oto galeri siteleri açılmaya devam edildiğini belirten Erkoç, ''Örneğin Ankara'da 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi 550 oto galeriyi bünyesinde barındıran bir proje. Türkiye'nin diğer illerinde de oto galeri siteleri açılmaya başlıyor. Dolayısıyla söz konusu yönetmeliğin tüm illerimizde uygulanması mümkün olacak.'' dedi. (Yeni Şafak)

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor

Ekonomi Manşet

Haberler

41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü Ekonomi
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı Ekonomi
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı Ekonomi
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Ekonomi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Leyla Güven Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Oğulcan Engin Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 10:24:31. #1.15#
title