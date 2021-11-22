2021-2022 yılında yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte yapılacak sınavlar da yüz yüze olacak. Özellikle sınava katılan öğrenci sayısı oldukça fazla olan bursluluk sınavı, üniversite sınavı, memurluk sınavı, ve liselere giriş sınavlarında görev alınabilmesi için öğretmenlerin başvuru yapması gerekiyor. ÖSYM sınavlarında görev alabilmek için üniversite personeli veya Meb'de görevli öğretmen olmak gerekiyor. Şartları taşıyan öğretmenler sınav takvimini takip ederek Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden başvuru yapabiliyor. Peki AÖF, MEB, ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? detaylar haberimizde.

AÖF, MEB, ÖSYM, SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF, yeni sınav görevli ücretlerini açıkladı. buna göre;

Bina sınav sorumlusu 280 TL,

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 230 TL,

Salon başkanı 200 TL,

Gözetmen 170 TL ücret alacak.

MEB sınav görevli ücretleri de şu şekilde;

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL,

Bina komisyon üyesi 237,47 TL,

Salon başkanı 230,48 TL,

Gözetmen 223,50 TL,

Yedek gözetmen 167,63 TL,

E-Sınav salon başkanı 181,60 TL,

E-sınav salon gözetmeni 167,62 TL

ÖSYM, sınav görevli ücretleri;

Bina sınav sorumlusu 396 TL,

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 264 TL,

Bina yönetici sınav görevli ücreti 264 TL,

Bina yardımcı yönetici sınav görevli ücreti 237 TL,



Salon başkanı 237 TL,

Gözetmen 198 TL,

Yedek gözetmen 158 TL,

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