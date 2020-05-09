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Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır

Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
09.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:09

Belçika ekibi Royal Antwerp'in sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçerek gelmeye hazır olduğunu iletti.

Gelecek sezon için kalesine iki takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'a Sinan Bolat'tan güzel haber geldi. Üç yıldır formasını giydiği Royal Antwerp kulübü, Bolat'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Daha önce Galatasaray ve Kayserispor formalarını da giyen 31 yaşındaki file bekçisinin de gönlü Türkiye'ye dönmekten yana.

VOLKAN BABACAN VE FABRI DE LİSTEDE

Sinan Bolat'ın siyah-beyazlı yöneticilerle iletişime geçerek gelmeye hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi. Kartal, Sinan Bolat'ın yanı sıra Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'la da ilgileniyor. Ayrıca Kartal'a Joe Hart ve eski kalecisi Fabri de teklif edildi.

Bu sezon Antwerp'le 27 maça çıkan Sinan, kalesinde 30 gol gördü. 5 karşılaşmada ise ağlarını rakiplere kapattı.

ÖNCE TEMİZLİK SONRA İDMAN

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne Koronavirüs salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri kapsamında, dezenfekte kabini konuldu. Teknik heyet ve futbolcular ile personel, tesisteki yaşamın virüsten koruması amacıyla girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.

(Sabah)

Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
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